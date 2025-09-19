¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Ç¯Îð¤è¤ê¤âÀ¨¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬19Æü¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡×¤ÈÌ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÍÄ¾¯´ü¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤È¤«¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Ç¯Îð¤è¤ê¤âÀ¨¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£