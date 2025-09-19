µå¾ìÁûÁ³¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÈÇúÂ®ÂÇµå¡É¤Ç°ÛÊÑ¡ÖÉÃ¤ÇÄü¤á¤¿¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤À¤í¡×Áê¼êÅê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÈïÃÆ³Î¿®¤ä¤ó£÷¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤Î¡ÈÇúÂ®ÂÇµå¡É¢ªÅê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
9·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÌ¤¿ë¤ÎÃÆ´Ý¥Ò¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»³ËÜÍ³¿¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¶¦¤Ë¾ù¤é¤º¹¥Åê¤·¡¢0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃæÈ×6²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖÂçÃ«¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦¥¦¥§¥Ö¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤äÆâ´ó¤ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿135km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ìÁ®¡£
¤¹¤ë¤È²÷²»¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤È±Ô¤¯¿¤Ó¤Ê¤¬¤éÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÃÆÆ»¤æ¤¨¤«¡¢ÃåÃÆ¤òÍ½´ü¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò°ìÀÆ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¤âÈïÃÆ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë°ìÂÇ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦°ì¿¤ÓÂ¤ê¤º¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¡¢¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ë¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤Î°ìÂÇ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÆóÎÝ¤Ø¡£¤½¤Î´Ö¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤â»°ÎÝ¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢ÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¸¸¤ÎÂè52¹æ¡É¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÃ¤ÇÄü¤á¤¿¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤À¤í¡×¡ÖÈïÃÆ³Î¿®¤ä¤ó£÷¡×¡Ö¥¦¥§¥Ö¤Ê¤ó¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡©w¡×¡Ö´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤è¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó1ËÜÂ»¤·¤¿´¶¤¸¡×¡Ö³ÑÅÙ¤¬1ÅÙ¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î°ìÂÇ¡¢¥Ç¡¼¥¿¾å¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÊü¤Ã¤¿º£µ¨Âè51¹æ¤ÈÆ±¤¸107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.48km/h¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿äÄêÈôµ÷Î¥¤Ï362¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó110.338km/h¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·³ÑÅÙ¤¬23ÅÙ¤È¡¢¤ä¤äÄã¤¤ÃÆÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÃåÃÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÑÅÙ¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃåÃÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡È¥Û¡¼¥à¥é¥óÌ¤¿ë¤Î2¥Ù¡¼¥¹¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë