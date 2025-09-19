·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÃæÅÄæÆ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¼ê¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡×¡È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌ»»7116ÂÇÀÊÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¹ø¤Î¸Î¾ã¤È¤âÆ®¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤È°ðÍÕÆÆµª2·³´ÆÆÄ¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«µå¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤Ç¥¯¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´é¤ò·ª»³»á¤Î¶»¤Ë¤¦¤º¤á¡¢Êú¤¤·¤á¤¿ÃæÅÄ¡£¤½¤ó¤Ê¶µ¤¨»Ò¤ò¾Ð´é¤Ç¤Í¤®¤é¤Ã¤¿·ª»³»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¼ê¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Ä¤Þ¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤È¡Ä¤â¤¦¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆþÃÄ¤·¤Æ5¡¢6Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢æÆ¤¬Ìë¡¢½é¤á¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¡¢Á´¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡ÈËÍ¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢Ìó20Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãæÆ¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤Á¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Ä¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¸÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿·ª»³»á¡£¡Ö½é¤á¤Æ°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÄËÜ¿Í¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼«Ê¬¤âÈ¾Ê¬²ù¤·¤¤¤·¡¢æÆ¤âÈ¾Ê¬²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ã¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é°ã¤¦·Á¤Ç¤¼¤ÒÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È36ºÐ¡¢¸½ÌòÀ¸³è18Ç¯¤Ç¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡Ö°ìÈÖ¼ê¤Î³Ý¤«¤Ã¤¿¡×¶µ¤¨»Ò¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤À¡£