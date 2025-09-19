¡ÖÊØ¤¬ç´¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤ë¡×1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÉÂ¤ò¹ðÇò¤·¤¿±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¡¢ÉÂ¾è¤ê±Û¤¨ÂèÆó»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð
¡¡¡ÈÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µAKB48±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤¬À¸¸å3¤«·î¤Î»þ¤Ë¤Ï¤ë¤Ð¤ëµþÅÔ¤Þ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ºÌî°ìÈþ¤È6ºÐÇ¯²¼É×¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#3¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡£
¡¡#3¤Ç¤Ï¡È1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÉÂ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤ò´µ¤Ã¤¿¸µAKB48¡¦±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£
¡¡38ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿±ºÌî¤À¤¬¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤«¤éÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£ºÂ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¡¢ÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Î´ü´ÖÂ³¤¤¤¿°Ïª¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤ó¤Èç´¤«¤éÊØ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤âÇ¯¤Ë1²ó¼ê½Ñ¤·¤¿¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¤¯¤é¤¤¡£»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Æþ±¡´ü´Ö¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢É×¤ÏÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÌ¼¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È²÷Âú¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢²óÉü¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿±ºÌî¡£ÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÂèÆó»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤È¼ê½Ñ¤Î·ÐÎò¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤òÁªÂò¤·¤¿±ºÌî¡£¡ÖÌµ»ö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼¡½÷¤òÊú¤¡Ö¤ä¤Ã¤È´°¼£¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âº£¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£