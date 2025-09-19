¶â¢ª¼º³Ê¤Ë¡ÖWhat¡©¡×¡Ä¹³µÄ¤¬ÄÌ¤ê¶âÉü³è¡¡ÃË»Ò400m¾ã³²¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤ÎV¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè7Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÂç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¥é¥¤¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬46ÉÃ52¤Î1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ï¼º³Ê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ËÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¹³µÄ¤¬ÄÌ¤Ã¤ÆÀµ¼°¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Âç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ø¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ºÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤¬¶ä¡¢2023Ç¯¤¬Æ¼¡£Èá´ê¤À¤Ã¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Î²«¶â¤Îµ±¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ï¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤äÂ¾¤Î¥ì¡¼¥ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ÆÂ¾¤Î¶¥µ»¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¦Ë¸³²¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂ¦¤Î¹³µÄ¤¬ÄÌ¤ê¡¢¼º³Ê¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¡£¡ÖDQ¡Ê¼º³Ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡ØWhat¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£º£µ¨¤º¤Ã¤È·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°µ¼Ô¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î³ÑÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤È¡¢ÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡£¡Ö²¶¤Ï¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¶¤Î¤»¤¤¤À¤Ê¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄ·¤Ö¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºÒÆñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë