¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¡¡½÷»Ò200m¤Ë°ãÏÂ´¶¡Ö³¨ÌÌ°µ´¬¤À¡×9¿Í·è¾¡¤Î¥ï¥±¡Ä·ë¶É¤Ï¡Ö-1¡×¤Ë¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè7Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï¡¢8¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯9¿Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ê¤é8¿Í¤¬Áè¤¦½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï¡¢1¡Á9¥ì¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ9¿Í¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡18Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï·×3ÁÈ¤Ç¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¿Í¤¬¼«Æ°Åª¤ËÄÌ²á¡£»Ä¤êÁª¼ê¤«¤é¥¿¥¤¥à¾å°Ì2¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤àÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8ÈÖ¼ê¤Ç1ÁÈ4Ãå¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥È¥é¥Á¥ã¥ó¡Ê¥Ð¥Ï¥Þ¡Ë¤È¡¢3ÁÈ3Ãå¤Î¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥í¥ó¥°¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬22ÉÃ48¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ËÆ±À®ÀÓ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼Ì¿¿È½Äê¼çÇ¤¤Ï0.001ÉÃ¤Î¼Â»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±À®ÀÓ¤È¤¹¤ë¡£¶õ¤¥ì¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±À®ÀÓ¼Ô¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Á¥ã¥ó¤È¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¤Ï¡¢22ÉÃ478¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÆ±¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9¿Í·è¾¡¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£X¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö½÷»Ò200m¤Ï¤Ê¤ó¤Ç9¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡©¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î9¿Í¡×
¡Ö9¥ì¡¼¥ó¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤È¤ë¡×
¡Ö1¿ÍÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â9¿ÍÊÂ¤Ö¤È³¨ÌÌ°µ´¬¤À¤Ê¡×
¡Ö½÷»Ò¤Î200¤Ê¤ó¤«9¿Í¤ª¤Ã¤ÆÁð¡×
¡Ö9¿Í¿¶¤ë¥ì¡¼¥ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÄÁ¤·¤¤¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥Á¥ã¥ó¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ8¿Í¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç8¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡×¡Ö1¿Í¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÂà¾ì¡Ä·ë¶É8¿Í¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬21ÉÃ69¤ÇÀ©¤·¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
