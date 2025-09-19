Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³¤ÎÉ÷¡ª½©¤Î¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿2025
½©¤Î¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ö¡Á¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡ª¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ªÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³¤ÎÉ÷¡ª¡Á¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡£
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ÂÎ¸³¤ÎÉ÷¤ò¤ª¤³¤½¤¦±¿Æ°¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¾å×¢ÎÑÍýºâÃÄ
¸å±ç¡¡¡¡¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¶¨»¿¡¡¡¡¡§¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
Æü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)10:30¡Á17:00
2025Ç¯10·î26Æü(Æü)10:30¡Á15:30
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼
(¢©151-0052¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®3-1)
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²(2Æü´Ö¤Ç8,000 Ì¾ÄøÅÙ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸È¯É½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§18ºÐÌ¤Ëþ¡¡ÌµÎÁ¡¿18ºÐ°Ê¾å¡¡Æþ¾ìÎÁ500±ß(°ìÉôÊÌÅÓÍÎÁ¥Ö¡¼¥¹¤¢¤ê)
¡ö¸½¶â¤ª¤è¤ÓPayPay·èºÑ¤Ë¤ÆÅöÆü¤ª»ÙÊ§¤¤
½©¤Î¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ö¡Á¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡ª¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ªÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³¤ÎÉ÷¡ª¡Á¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç130¤òÄ¶¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¡¼¥¹¤äÂÎ¸³¶µ¼¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²Ð¤ª¤³¤·¤äÌî³°¿æ»ö¡¢¥Ý¥Ë¡¼¤Î¾èÇÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥Ö¡¼¥¹¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ä½ñ¤½é¤á¤¬¤Ç¤¤ëÊ¸²½·Ý½ÑÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Åöµ¡¹½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î½ñ²È¡¦¶âß·æÆ»Ò»á¤Ë¤è¤ë½ñÆ»ÂÎ¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÂÎ¸³¤ÎÉ÷¤ò¤ª¤³¤½¤¦±¿Æ°±þ±çÃÄ¡×¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦ÇÈ¸Í¹¯¹»á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ä¡¢¶²Îµ·¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
