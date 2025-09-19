¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤òËÉ»ß¤·¤è¤¦¡ª¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤«¤é30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâ³ÕÉÜ¿ä¿Ê¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò9·î19Æü(¶â)¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¿ä¿Ê¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Î¿ä¿ÊÍ×¹Ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Î½å¼é¤ÈÀµ¤·¤¤¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤Î¼ÂÁ©¤Î½¬´·¤Å¤±¡×¡Ö¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÉáµÚ¡¦¿»Æ©¡×¡Ö¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¡×¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡»¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥ÈÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇãÊª¤Î¾å¡¢ÌµÎÁÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤ã¤ó È¿¼Í¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤¬2019Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤Ë¹»Ò¡×¤Ë¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿·¼È¯³èÆ°¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤È¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
