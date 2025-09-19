µð¿Í¡¡²¬ËÜÉü³è£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×»î¹çÁ°¤Ë¤Ï»Ïµå¼°Ä¾Á°¤Î¸¶»á¤È¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Öµð¿Í£µ¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤¬Æó²ó¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë£±£²¹æ¥½¥í¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£±£³¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï£¸·î£²£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤â£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çË¤¤ÎÆ¯¤¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¡ÊÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÇ·â¤Ç¡Ë¤¹¤Ã¤È¤ó¤Ç¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ·â¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´°àú¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÄÁ»ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£»Ïµå¼°¤Î¤¿¤á¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢ÅêµåÁ°¤Ë¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¤¤¿²¬ËÜ¤Î¸µ¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÊáµå¤·¡¢¸¶»á¤ËÊÖµå¡££±µå¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢»Ïµå¼°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¤Ë¸¶»á¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È£±µå¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Ï¤¤¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤éÏÂ¿¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²¬ËÜ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£