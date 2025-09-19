¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬µåÃÄºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¤ËÇ÷¤ë£´£³£È¤â¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«£·µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£´£³¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µåÃÄºÇÂ¿¤Î£±£²Ç¯»³¸ýÅ´Ìé¤Î£´£´¥Û¡¼¥ë¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£±¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎµåÃÄ¤Î¿Í¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ¡½£´¤Î£¸²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦ËöÊñ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯£µÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Ï£±£µ£¶¥¥í¤ÇÆó¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï£¶ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ¤ò£±£µ£µ¥¥í¤ÇÃæÈô¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï¡Öº£Æü¤Ï°Ë¿¥¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¤òÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢£³ÅÀº¹¤Ç¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±ÅÀº¹¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¡¢ÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬º£µ¨£µ£¹ÅÐÈÄÌÜ¡££¶£°ÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£±¡×¤ËÇ÷¤ë¤¬¡ÖÂÎ¤ÎÊý¤Ï¡¢´ÆÆÄ»Ï¤á¡¢¿ùÆâ¤µ¤ó¡¢Æâ³¤¤µ¤ó¤¬¡¢´ÉÍý¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£