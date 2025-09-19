¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û4Ï¢ÇÆÃ£À®¥é¥¤¥ë¥º¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡È¥Á¥¯¥ê¡ÉÈ¿·â¡Ö¶â¤Ï¥¦¥Á¤¬³Í¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º(ÊÆ¹ñ)¤¬19ÉÃ52¤Ç¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬¥é¥¤¥ë¥º¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡È¥Á¥¯¥ê¡É¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢Àä¶«¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥ì¥Ù¥ë(¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«)¤é¤¬¹¥È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²ÃÂ®¡£º®Àï¤òÀ©¤·¡¢´¿´î¤Î¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤ò²ñ¾ì¤¬½ËÊ¡¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖCHA-LA HEAD-CHA-LA¡×¤¬Î®¤ì¤ë¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢¥é¥¤¥ë¥º¤â¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç4Ï¢ÇÆ½ÐÍè¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¥Î¥¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¶â¤Ï¥¦¥Á¤¬³Í¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡È¥Á¥¯¥ê¡É¤ÈÈ¿·â¤·¤¿¡£