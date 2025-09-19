¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö2025Ç¯¤ÎºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥¢¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡´Ú¥É¥é¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤¬ÏÃÂê
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤ÎÊüÁ÷¶ÉJTBC¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤ä¥Ô¡¼¥¹¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡Ö2¿Í¤Î´Ö¤Î°¦¤Ï»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤«¤é¤ÏÀÚ¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö2025Ç¯¤ÎºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥¢¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏFOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢19Æü¤è¤ê¥É¥é¥ÞÂè1ÏÃ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤¤ç¤¦¸á¸å11»þ35Ê¬¤«¤é¤ÏÂè5¡¦6ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÏÁá¤¯¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
