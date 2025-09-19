µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀ¡¡¤ï¤º¤«1µå¤Çº£µ¨33¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤59»î¹çÌÜÅÐÈÄ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î10Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤59»î¹çÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¤ï¤º¤«1µå¤Ç¥ê¡¼¥°5°Ì¤Îº£µ¨33¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡Ê2¾¡3ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡5¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë17¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£
¡¡ÃæÀî¤ÏÂÇÀÊ¤Ë¸½ºß¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦¾®±à¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç»³ºê¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®±à¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï½éµå¥·¥å¡¼¥È¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢ÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¤ò¼é¤ë¿·¿Í¡¦±ºÅÄ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÆóÄ¾¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«1µå¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
