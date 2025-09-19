Ä¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤Ï4°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸ÞÎØÍ½Áª¤¬³«Ëë
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ï19Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤·¡¢3ÏÈ¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÁè¤¦¥Ú¥¢¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ62.68ÅÀ¤Ç4°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÏÈ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡ÊRD¡Ë¤ÇµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î69.14ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤¬Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ½÷»ÒSP¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï68.72ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¤È½÷»Ò¤Ï3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇºÇÂç3¤Î¸ÞÎØÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£