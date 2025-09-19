¡Ú¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷È¯À¸¡Û¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¡ÖÂæÉ÷17¹æ¡Ê¥ßー¥È¥¯¡Ë¡×¡ÖÂæÉ÷18¹æ¡Ê¥é¥¬¥µ¡Ë¡×¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡Ê¥Î¥°¥êー¡Ë¡×¤ËÈ¯Ã£¡¡ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤ÏÍè¤ë¡©16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Úµ¤¾ÝÄ£ ÂæÉ÷¾ðÊó¡¦19Æü¸á¸å10»þ50Ê¬¹¹¿·¡Û
¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÂæÉ÷19¹æ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å£¹»þ¸½ºß¡¢ÆîÄ»Åç¶á³¤¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£°¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷È¯À¸¡¡¾Ü¤·¤¤¿ÊÏ©¿Þ¤È16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï992¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï30¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï40¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡¢¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë
¤¢¤¹¡Ê20Æü¡Ë¸á¸å£¹»þ¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤¤Ç¶¯¤¤ÂæÉ÷
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥áー¥È¥ë
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê21Æü¡Ë¸á¸å£¹»þ¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ê
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£µ£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£¶£µ¥áー¥È¥ë
22Æü¸á¸å£¹»þ¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£´£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£°¥áー¥È¥ë
23Æü¸á¸å£¹»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£µ£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï60¥áー¥È¥ë
24Æü¸á¸å£¹»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ç¶¯¤¤ÂæÉ÷
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï965¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï40¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï55¥áー¥È¥ë
¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷18¹æ¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÂæÉ÷18¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å£¹»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£´¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£³¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£³£³£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ú²èÁü②¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷17¹æ¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÂæÉ÷17¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å£¹»þ¤Ë¤Ï²ÚÆî¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Ë£±£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å16Æü´Ö¤Î³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ß¤ë
º£¸å16Æü´Ö¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½Êó¤Ï¡Ú²èÁü④～⑪¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£