¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬ÎÞ¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ç¡ÖÀ¨¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¡¾¾Ç¤Ã«¤â¡Ö»ä¤âµã¤¤½¤¦¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬19Æü¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡ÖStardust¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬¼Â¸½¡£Ä¾ÀÜ¤ÎÂÐÌÌ¤Ï2019Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è»ä¤Ï¡×¤È¤·¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢À»»Ò¥¸¥ã¥º¤Î»þ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬¤Í¡¢À¨¤¯¿¼¤¯¿¨¤ì¹ç¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡Ä²¿¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢À¨¤¯´î¤Ó¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢º£Æü¤â½ª¤ï¤ê¤ÎÊý¤Ç¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢45¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡ØStardust¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÌõ»ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤Î·Á¤Ç¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£»ä¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Í¡¢À¨¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ÇÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¾¾ÅÄ¡£¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¦¤Õ¤Õ¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ä¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£