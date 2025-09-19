¸µ¹Åç¤ÎÅ·ºÍ¡¦Á°ÅÄÃÒÆÁ»á¤¬ÃæÆü30ºÐ³°Ìî¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¸µ¹Åç¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢¸µÃæÆü¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ëÀî¾å·û¿»á¡Ê50¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃæÆü¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤ÎÂÇ·â¤ò¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¡£¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾åÎÓ¤â2022Ç¯¤Ë±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç27ÅðÎÝ¡£Á°ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤«¤éÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÎÓ¤ÎÂÇ·â¤Ï¥±¥¬¤ÎÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï3ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î2018Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿22ËÜÎÝÂÇ¤Ë¼¡¤°15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ê¥¹¥È¤Î¶¯¤µ¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÊÃ»¤¤¡Ë¤±¤ÉÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¶âÂ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÌÚÀ½¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤Î¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àä»¿¤·¤¿¡£