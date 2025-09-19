´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤ÇÃÝÅç½ä¤ë±Ç²è¾å±Ç¡¡·ÙÈ÷¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿ÍÀ½ºî
¡¡¡Ú³ø»³¶¦Æ±¡ÛÆü´Ú¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃÝÅç¡Ê´Ú¹ñÌ¾¡¦ÆÈÅç¡Ë¤ÇÆÈÅç·ÙÈ÷Ââ°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¿Í¤Î¶âÌÀ°ô¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬À½ºî¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¶õ¤ÈÉ÷¤ÈÀ±¤ÈÅç¡×¤¬19Æü¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÃÝÅç¤¬Â°¤¹¤ëÅçº¬¸©±£´ô¤ÎÅçÄ®¤Î½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñ¤äÎÎÅÚÌäÂê¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¶â¤µ¤ó¤ÏÊ¼Ìò¤ÇÆÈÅç·ÙÈ÷Ââ¤Ë»Ö´ê¤·¡¢2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÃóÎ±¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë±£´ô¤ÎÅçÄ®µ×¸«ÃÏ¶è¤Î¿Í¡¹¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃÝÅç¼þÊÕ¤Çµù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1954Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶â¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯½Õ¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ÇÆ±ÃÏ¶è¤Ë°Ü½»¡£1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤ä¹Ô»ö¤ò±ÇÁü¤ÇµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤â¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë³«»Ï¡£Âç¤¤Ê²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëµ×¸«ÃÏ¶è¤Î¼«Á³¤äÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯¤Î¾Ð´é¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à´ÑµÒ¤â¤¤¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Î¶â¤µ¤ó¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤Ï17¡Á26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Ö¶õ¤ÈÉ÷¤ÈÀ±¤ÈÅç¡×¤Ï¥ï¥¤¥É¥¢¥ó¥°¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹ÉôÌç¤Î¾·ÂÔºî¡£