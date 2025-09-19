¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎìÔÂô¤ÊÇº¤ß¡©¡¡¥¤¥µ¥¯¤È¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ÎÆ±»þµ¯ÍÑ¤Ë»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡Ö2¿Í¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ÎÊ»ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£19Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢±Ñ¹ñ»Ô¾ìºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¥¤¥µ¥¯¤òÊä¶¯¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ØÍÆ¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢FA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ËPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸ø¼°Àï¤Ï5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£½ªÈ×¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥µ¥¯¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È¸òÂå¤¹¤ë58Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¿·²ÃÆþ¤Ê¤¬¤éÁá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥µ¥¯¤Î¹çÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Àþ¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÎ¾Áª¼ê¤ÎÆ±»þµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¡Ê¥¤¥µ¥¯¤È¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ÎÆ±»þµ¯ÍÑ¡Ë¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£2¿Í¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤¬²æ¡¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ø4¡Ý3¡Ý3¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë2¿Í¤Î¡È9ÈÖ¡É¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¦¡¼¥´¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö²æ¡¹¤ËÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡£¤â¤·¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¥¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ø4¡Ý4¡Ý2¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁ´°÷¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢21¿Í¤ÎÁª¼ê¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤òÁª¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¤è¤Í¡×
