¥¢¥á¥ê¥«¤ÎM.¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó ¥¦¥Ã¥Ç¥ó¤¬º£µ¨À¤³¦ºÇÂ®21ÉÃ68¤ÇÂç²ñ2´§Ã£À®¡ª100m¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤½÷»Ò200m¤âÀ©¤¹¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å ½÷»Ò200m·è¾¡¡Ê19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
½÷»Ò200m·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢M.¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó ¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡Ê24¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬º£µ¨À¤³¦ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤Î21ÉÃ68¡Ê¡Ý0.1m¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡¢100m¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤200m¤âÀ©ÇÆ¤·¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²ñ2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
À¤³¦Î¦¾å2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎS.¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê31¡Ë¤«¡£º£Âç²ñ100m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¦¥Ã¥Ç¥ó¤«¡£200mºÇÂ®½÷²¦¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ·è¾¡¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤é¥¦¥Ã¥Ç¥ó¤¬²ÃÂ®¡£¸å¤í¤«¤é¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢A.¥Ï¥ó¥È¡Ê23¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢Í½Áª¤ò22ÉÃ33¤ÎÁÈ1Ãå¤ÇÄÌ²á¤·¡¢18Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â21ÉÃ99¤Îº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·1Ãå¤Ç·è¾¡¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎM.¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó ¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡Ê24¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ100m¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£200mÍ½Áª¤ò22ÉÃ24¤ÎÁÈ1Ãå¤ÇÄÌ²á¤·¡¢18Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï22ÉÃ00¤ÎÁÈ1Ãå¤Ç·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò200m·ë²Ì¡Û¡Ê-0.1 ¡Ë
¶â¥á¥À¥ë¡¡M.¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó ¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡¡21ÉÃ68
¶ä¥á¥À¥ë¡¡A.¥Ï¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 22ÉÃ14
Æ¼¥á¥À¥ë¡¡S.¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 22ÉÃ18