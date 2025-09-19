¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼êÎÁÍý¤â¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¡È¤·¤ç¤¦¤æ¡É¤ò¥É¥Ð¥É¥Ð¡Ä¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÌ£¥ª¥ó¥Á¡×¤ÎÉ×¤Ë¥¤¥é¤Ã¡ª
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡õ¥Ù¥Ã¥É¡×¤ÏÃË½÷¤ÎÁêÀ¤ò¸«¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¤Ç²¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤¬¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ï³Î¤«¤ËÉ×ÉØ´Ö¤ËµµÎö¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÇ¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤¡Ö¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¡×¡Ä¤¹¤°¤Ë¡È¼ê¡É¤Ç¿©¤Ù¤ëÉ×¡¢¡ÈÌ£ÊÑ¡É¹¥¤¤ÎÂ©»Ò¤Ë¥â¥ä¤Ã¡ª
¸¶°Æ¡§µµ»³ÁáÉÄ
¥Þ¥ó¥¬¡§poko¡Ê@daccho_poko¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÇ¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤¡Ö¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¡×¡Ä¤¹¤°¤Ë¡È¼ê¡É¤Ç¿©¤Ù¤ëÉ×¡¢¡ÈÌ£ÊÑ¡É¹¥¤¤ÎÂ©»Ò¤Ë¥â¥ä¤Ã¡ª
¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÌ£¥ª¥ó¥Á¡×¤ÎÉ×
¸¶°Æ¡§µµ»³ÁáÉÄ
¥Þ¥ó¥¬¡§poko¡Ê@daccho_poko¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)