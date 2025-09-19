¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³¤Ë¤âÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö5¡×ÅÀÅô¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó3Ï¢ÇÆ¤Ø
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½0ºå¿À¡Ê19Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬19Æü¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö5¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºå¿ÀÀï¤Ë10¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç2°Ì¤ÎÃæÆü¤¬¹Åç¤Ë0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï4¥²¡¼¥àº¹¡£
¡¡19Æü¤ÏÀèÈ¯¤Î¥ª¥¹¥Ê¤¬1²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ÅìÉÍ¤¬6²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÂÇÀþ¤â¥À¥¦¥ó¥º¤Î4¹æ¥½¥í¡¢°æ¾å¤Î5¹æ¥½¥í¤Ê¤ÉËÜÎÝÂÇ2È¯¤ò´Þ¤à10°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤Ç±ç¸î¤·¤¿¡£