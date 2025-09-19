Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Ç½÷¤¬¾®³ØÀ¸½÷»ù¤é¤Ë¡Ö¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¡¡ÆîÊÒ¹¾1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶èÆîÊÒ¹¾1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç18Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤é¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤«¤é¡Ö¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½÷¤Ï60¤«¤é70ºÐ¤¯¤é¤¤¡£Ã»È±ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¡¢´ã¶À¡¢º°¿§¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ·ÏÄ¹¥º¥Ü¥óÃåÍÑ¡£
