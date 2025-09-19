µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡×¡¡¹ßÈÄ»þ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¼«¤éVÂÇ¤ò´Þ¤à3ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ7²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î²ó¡¢»³ºê¤¬¼«¤é±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3¡½2¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¡£5¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë17¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·ÑÅê¤Ç11¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÅê¼ê¤Î1»î¹ç3ÂÇÅÀ¤Ï2020Ç¯8·î25Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µð¿ÍÅê¼ê¤Ë¤è¤ë1»î¹ç2ËÜ¤ÎÅ¬»þÄ¹ÂÇ¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¢¤ê¤Ç¤Ï1987Ç¯7·î8Æü¹ÅçÀï¡Ê»¥ËÚ¡¦±ß»³¡Ë·¬ÅÄ¿¿À¡¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤À¤È1955Ç¯7·î23ÆüÂçÍÎÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤ÎÂçÍ§¹©°ÊÍè70Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤â±þ¤¸¤¿»³ºê¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡£¼ºÅÀ¤·¤Æ¤âº£¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¼«¤é·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¹ß¤ê¤ë»þ¤â°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¡È¤ªÁ°¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤ËÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é1ÅÀº¹¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¤È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¼¡¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ºÅê¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿1µå¤°¤é¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢È¾Â®µå¤¬¹ç¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤á¤ËÅê¤²¤Æ¡¢2¡½2¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç»°¿¶ÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«2°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦»³ºê¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î11¾¡ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Í¥Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬4²ó¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤Ó¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÌÀÆü¤È²ÐÍËÆü¤È¡¢¹Åç¤È¤½¤Î¸å¤Î²£ÉÍ¡¢²£ÉÍ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤³¤Î1½µ´ÖÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£