¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙ²½¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¤Î¸ºÀÇºö¤ò·Ç¤²¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Ï£²£°Æü¤ÎÀµ¼°É½ÌÀ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÊ¿¶ÑÄÂ¶â£±£°£°Ëü±ßÁý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¸øÉ½Í½Äê¤À¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥º¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡£¤â¤¦°ìÅÙ¹â¤é¤«¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´´¶¤¬¶¯¤¤ÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙÀß·×¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë²È·×»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ä·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇºÇÄã¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ÎÌ»Ò¡¢±§Ãè¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¡ó¤È·è¤áÂÇ¤Á¤·¤Ê¤¤¡£¡ÊÉ¬Í×³Û¤ò¡ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾å¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´Ø·¸¾ÊÄ£¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶É¡×¤ÎÀßÃÖ¤ä³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ø¤Î»ÊÎáÅãµ¡Ç½¶¯²½¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ°²óÁª¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¼óÁê½¢Ç¤»þ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤Î°ÖÎî¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï£±£¹Æü¡¢ÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ìë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÇÃ«³ÀÄ÷°ì¡¦¸µÁíºÛ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡££²£°Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶ÑÄÂ¶â£±£°£°Ëü±ßÁý¡×¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤äÅÞ²þ³×°Æ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤ËÅÅÏÃ¤Ç»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¶âÂ°²Ã¹©²ñ¼Ò¤äÊÝ°é±à¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¸øÌ³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£