¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤Ë¡È»Õ»ö¡É¡¡È¯À¼¤ÇÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡Ö³Ø¤Ù¤¿¡×¤³¤È
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ê£Á£Ì¡á¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á´£³£¶¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Í½Áª¤ÇÆÍÇË¤Î¾å°Ì£±£²¿Í¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿£ÁÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£±ÅêÌÜ¤Ë£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£±¡¢£²ÅêÌÜ¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤È¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª£³ÅêÌÜ¤Ï£µ£¸¥á¡¼¥È¥ë£¸£°¤È£¶£°¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¶·î¤«¤é±¦Éª¤Î¤±¤¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂç²ñÄ¾Á°¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢°Û¼ïÌÜ°Û¶¥µ»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀ®Ä¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¿·¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢È¯À¼Îý½¬¡£»ØÆ³¤·¤¿¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤ÎÅ«ÅÄÇî¾¼¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢È¯À¼¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿ÆÏÂÀ¤äËÌ¸ý¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËËÌ¸ý¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡Ö¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¼«Ê¬¤Îºî¶È¡×¤È¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤êÅê¤²¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¡£Êª¤òÁ°¤ËÅê¤²¤ë¤ä¤êÅê¤²¤Ï¡¢È¯À¼¤Ë¤âÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÊ¢°µ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤ËÃå¼ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½Ð¤·Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤ê¤òÁ°¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎÏÅª¤Ë¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í»¡¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤ÎÅ«ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò°ÍÍê¤·¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Å«ÅÄ¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£ËÌ¸ý¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£°µÅÝÅª¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬¶¯¤¤Åê¤Æ¤¼ïÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¡£Å«ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·³ã¡¦±Û¸åÅòÂô½Ð¿È¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Ï¿å±Ë¡¢Ìîµå¡¢Åß¾ì¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×¥¹¥¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÏÂÎ¤¬³Ú´ï¡£¤â¤Á¤í¤ó²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ç°ìÈÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡À¼¤Î½Ð¤·Êý¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸å¤í¤ËÊÉ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¡£¡ÖÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈ¿¶ÁÈÄ¤Ë¤·¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¼¤¬Á°¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤ä¤êÅê¤²¤Ï¡¢Á°¤ËÊª¤òÅê¤²¤ë¶¥µ»¡£¡ÖÌµÂÌ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸å¤í¤ËÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¼ø¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÀ¼½Ð¤·¤ÇËÌ¸ý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤è¤ê¤âÂç¤¤á¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢ÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÏ¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Ìó£±»þ´Ö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¡¢Á°¤ËÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÌ¸ý¤â¡ÖÀ¼¤òÁ°¤Ë¤É¤¦¶Á¤«¤»¤ë¤«³Ø¤Ù¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ÊËÌ¸ý¤È¸òÎ®¤·¡¢Å«ÅÄ¤µ¤ó¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤ÏÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ê¤ÉËÜ¿Í¤¬¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢£¶£°ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ø¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ø¤ï¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅ«ÅÄ¤µ¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±ËÌ¸ý¤Ï¤Þ¤¿Î¦¾å³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡£