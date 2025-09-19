ÆóµÜÏÂÌé¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÆüËÜ¿Í½éÅÐÃÅ ÍòÁ´À¹´ü¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ú£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê9·î17Æü¡Á9·î26Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¡£Ç®¶¸¤Î´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÆóµÜ¤¬´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖActors¡Ç House¡Ê¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ËÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½éÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ê¼°¤¢¤ë±Ç²èº×¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿¼Ìë¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢9·î19Æü¡¢ÆóµÜ¤¬¡ÖActors¡Ç House¡Ê¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖActors¡Ç House¡×¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡¢ËèÇ¯´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¿Í¤ÎÇÐÍ¥¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥½é¤È¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆóµÜ¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤ÈÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÆóµÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Î¡Á¡ª¡×¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³ø»³¤Î³¤¤ò¸«¤¿¤³¤È¡¢ÅþÃå¤·¤¿Æü¤Ë»²·ÜÅò¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢³ø»³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÏÄ©Àï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¸¶ºî¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆóµÜ¤¬¸ì¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖËÜºî¤Ï¡ÈÌÂ¤¦ÃË¡É¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò°ì¿Í¾Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËË×Æþ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾ºîÉÊ¤È½àÈ÷¤¹¤ëºÝ¤Î²áÄø¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÆóµÜ¤Ï¡ÖµÓËÜ¤ÎÀ½ºî¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¼Çµï¤ÇÅ¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂæËÜ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¸½¼Â¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëóòó÷¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£¼«¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤½¤Î¸íº¹¤ò¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÓËÜÀ½ºî¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¶¨ÎÏ¤ÎÈëÌ©¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆóµÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµî¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Îò»Ë¤Î¾ì¹ç¤È¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÊýË¡¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤È¡Ö´èÄ¥¤ì¡Á¡ª¡×¡Ö¥Õ¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¡£¡ÖÌ¤Íè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÈô¤Ó²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦´Ñ¤Ï200¡Á300Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï5¡Á10Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î»þÂåÀßÄê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤¯¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×°ø¤ÏÅö»þ¤ÎÂÎ·¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ê²ñ¼Ô¼«¿È¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆóµÜ¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÈÆ°¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦±Ô¤¤¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖÍò¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ°¤¯¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³ä¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤ª±¢¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¡£ºÇ¸å¤Ï¾ìÆâ¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬ÆóµÜ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëQ¡õA¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤¢¤ëÃËÀ¤¬¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·Ìò¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡ÖÍò¤¬Á´À¹´ü¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÌò¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤¯¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡ÄÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï²áµî¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤È¡È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ø¼¨½Ð¤·¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÌÛ¤é¤»¤é¤ì¤¿¤éÀ®¸ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐÅª¼«¿®¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤¬¿©¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖActors¡Ç House¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¿¤â¤Î¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¸ÈÖ¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤¬Ì´¤Î°ì¤Ä¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¢¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤³¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆóµÜ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ªÍò¤Î¤³¤È¤â³§¤µ¤ó¤¬Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
Ìµ»ö¤Ë¡ÖActors¡Ç House¡×¤Î½Ð±é¤ò½ª¤¨¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡ÊÆóµÜ¼«¿È¡Ë¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÁÌä¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë³¤³°¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È1ÂÐ1¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈºîÉÊ¤ò¼ç¼´¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµîºîÉÊ¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°ìÈÖÁ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿¿·õ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Èà¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³¤³°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¿§¡¹¤Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜ¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£³ø»³ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡È°ÛÊÑµé¡É¿ÀÂÐ±þ¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£
}2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬À©ºî¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ìµ¸Â¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¡È£¸ÈÖ½Ð¸ý¡É¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡Ø¹ðÇò¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤·¤¿ÀîÂ¼»á¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£ÆóµÜ¤Ï¡¢ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ç°ÛÊÑ¤òÃµ¤·¡¢£¸ÈÖ½Ð¸ý¤òµá¤á¤ë¡ÈÌÂ¤¦ÃË¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÆüËÜ¿Í½éÅÐÃÅ
³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿¼Ìë¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢9·î19Æü¡¢ÆóµÜ¤¬¡ÖActors¡Ç House¡Ê¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖActors¡Ç House¡×¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡¢ËèÇ¯´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¿Í¤ÎÇÐÍ¥¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥½é¤È¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆóµÜ¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤ÈÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÆóµÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Î¡Á¡ª¡×¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³ø»³¤Î³¤¤ò¸«¤¿¤³¤È¡¢ÅþÃå¤·¤¿Æü¤Ë»²·ÜÅò¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢³ø»³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£´Ú¹ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢ÁáÂ®¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÏÄ©Àï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¸¶ºî¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆóµÜ¤¬¸ì¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖËÜºî¤Ï¡ÈÌÂ¤¦ÃË¡É¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò°ì¿Í¾Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËË×Æþ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾ºîÉÊ¤È½àÈ÷¤¹¤ëºÝ¤Î²áÄø¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÆóµÜ¤Ï¡ÖµÓËÜ¤ÎÀ½ºî¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¼Çµï¤ÇÅ¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂæËÜ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¸½¼Â¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëóòó÷¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£¼«¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤½¤Î¸íº¹¤ò¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÓËÜÀ½ºî¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¶¨ÎÏ¤ÎÈëÌ©¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢Íò³èÆ°¤¬ÇÐÍ¥¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Þ¤¿¡¢ÆóµÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµî¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Îò»Ë¤Î¾ì¹ç¤È¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÊýË¡¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤È¡Ö´èÄ¥¤ì¡Á¡ª¡×¡Ö¥Õ¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¡£¡ÖÌ¤Íè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÈô¤Ó²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦´Ñ¤Ï200¡Á300Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï5¡Á10Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î»þÂåÀßÄê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤¯¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×°ø¤ÏÅö»þ¤ÎÂÎ·¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ê²ñ¼Ô¼«¿È¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆóµÜ¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÈÆ°¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦±Ô¤¤¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖÍò¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ°¤¯¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³ä¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤ª±¢¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú ÍòÁ´À¹´ü¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¡£ºÇ¸å¤Ï¾ìÆâ¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬ÆóµÜ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëQ¡õA¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤¢¤ëÃËÀ¤¬¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·Ìò¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡ÖÍò¤¬Á´À¹´ü¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÌò¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤¯¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡ÄÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï²áµî¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤È¡È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ø¼¨½Ð¤·¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÌÛ¤é¤»¤é¤ì¤¿¤éÀ®¸ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐÅª¼«¿®¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤¬¿©¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖActors¡Ç House¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¿¤â¤Î¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¸ÈÖ¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤¬Ì´¤Î°ì¤Ä¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¢¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤³¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆóµÜ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ªÍò¤Î¤³¤È¤â³§¤µ¤ó¤¬Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
Ìµ»ö¤Ë¡ÖActors¡Ç House¡×¤Î½Ð±é¤ò½ª¤¨¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡ÊÆóµÜ¼«¿È¡Ë¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÁÌä¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë³¤³°¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È1ÂÐ1¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈºîÉÊ¤ò¼ç¼´¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµîºîÉÊ¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°ìÈÖÁ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿¿·õ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Èà¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³¤³°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¿§¡¹¤Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜ¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£³ø»³ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡È°ÛÊÑµé¡É¿ÀÂÐ±þ¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¡Ö£¸ÈÖ½Ð¸ý¡×
