SUPER EIGHT¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØDOWN TO EARTH¡Ù¤¬1°Ì³ÍÆÀ
SUPER EIGHT¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ÎÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØDOWN TO EARTH¡Ù¤¬¡¢19ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¼Ì¿¿½¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë9·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØDOWN TO EARTH¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ø¼Ì¿¿½¸¡Ù¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²0.9ËüÉô¡Ê8988Éô¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¼¡¤Ê¤ëµòÅÀ¡É¤È¤·¤ÆÌ´¸«¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢³¨¤òÉÁ¤¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È°û¤ßÌÀ¤«¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤àÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/9/22ÉÕ¡Ë