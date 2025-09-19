¥é¥¤¥ë¥º¤¬19ÉÃ52¤Ç200m4Ï¢ÇÆ¡¡¡È¸µµ¤¶Ì&¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´¿´î¡¡19ÉÃ65¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë
¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
ÃË»Ò200m·è¾¡¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎN.¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤¬19ÉÃ52¤ÇÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
100m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤Ï¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¸µµ¤¶Ì¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎB.¥ì¥Ù¥ëÁª¼ê¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¤ÎL.¥Æ¥Ü¥´Áª¼ê¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎK.¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯Áª¼ê¤Î4¿Í¤Î¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ÇÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤¬¸åÈ¾¤Ë¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£ÅÙ¤Ï¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤ï¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Î¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤¬19ÉÃ52¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯Áª¼ê¤¬19ÉÃ58¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ëÁª¼ê¤¬19ÉÃ64¡£4°Ì¤Î¥Æ¥Ü¥´Áª¼ê¤Ï19ÉÃ65¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£