¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥é¥¤¥ë¥º4Ï¢ÇÆ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂç¶½Ê³¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¸µµ¤¶Ì¸ú²Ì¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÄ¶¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¡ª¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º(ÊÆ¹ñ)¤¬19ÉÃ52¤Ç¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢Àä¶«¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥ì¥Ù¥ë(¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«)¤é¤¬¹¥È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²ÃÂ®¡£º®Àï¤òÀ©¤·¡¢´¿´î¤Î¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤ò²ñ¾ì¤¬½ËÊ¡¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖCHA-LA HEAD-CHA-LA¡×¤¬Î®¤ì¤ë¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢¥é¥¤¥ë¥º¤â¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¥é¥¤¥ë¥º¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÄ¶¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¶Ì¸ú²Ì¤Ç4Ï¢ÇÆ¡£Ä¶¿Í¡£¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£