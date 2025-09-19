¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤·°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¡×·ª»³±Ñ¼ù»á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤ºÎÞ¡¡ÃæÅÄæÆ¤Î°úÂà¼°¡¡¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤é¤¬¸ÀÍÕ´ó¤»¤ë
ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÁª¼ê¤¬19Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¸å¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¸µ´ÆÆÄ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Èµð¿Í¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¡¢ÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ä´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¤äÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤â¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î´ÆÆÄ¡¦·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¤Î´é¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ª»³¤µ¤ó¤ÏÃæÅÄÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö10Ç¯´Ö¡¢´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é4ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4ÈÖ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥à¹Ô¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢20Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ø²¶¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢æÆ¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ß¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·ª»³¤µ¤ó¤Ï¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥¹¥é¥ó¥×¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ²¿¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÃæÅÄÁª¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò¡Öº£¸å¤Ï°ã¤¦·Á¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£