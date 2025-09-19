ºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀ¼ùÅê¼ê¡¡¹Ã»Ò±à½é¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¡¸øÌ³°÷»Å¹þ¤ß¤ÎÃúÇ«¥È¡¼¥¯¡¡¡ÖÁ°²ó¤È°ã¤Ã¤ÆÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ì¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÁáÀî¤¬¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿°Û¿§·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢½é¡¹¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤·¤¿¡£
¡¡¡½½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤¿
¡¡¡ÖÁ°²ó¡Ê¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Î7·î16ÆüÃæÆüÀï¤Ç¥Ü¡¼¥¯¡Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½6²óÌµ¼ºÅÀ¡£3¤Ä¤ÎÊ»»¦¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Åêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬1ÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅêµå¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤«
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÁ°²ó¡Ê¥×¥í½é¾¡Íø¤Î8·î27ÆüDeNAÀï¡Ë¤âÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×