¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢·ãÀï¤¬Â³¤¯ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î170Ê¿Êý¥¥í¤È9½¸Íî¤Ç¥í¥·¥¢·³¤òÁÝÆ¤¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡ÖÈ¿Å¾¹¶Àª¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢·³¤ËÂç¤¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶Àª¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£18Æü¤ÎÆ°²èÀ¼ÌÀ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Ï¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤òÀë¸À¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¡¦ÆîÉô4½£¤Î°ì¤Ä¡£¥í¥·¥¢¤¬ÀïÎÏ¤ò½¸ÃæÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀêÎÎÃÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢Æ±½£¤ÎÊ£¿ô¤Î½¸ÍîÃ¥´Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2023Ç¯6·î¤Ë»Ï¤á¤¿È¿Å¾¹¶Àª¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¼ÂºÝ¤ËÀï¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£