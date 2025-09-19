A¤§! group¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¼ýÏ¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«
A¤§! group¤¬¡¢2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô30¸ø±é¤Ç36Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Î½é²óÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤¬¸ø³«¤·¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥Èー¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤¿¤¤¶Ê¤òµó¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ª»ÏA¤§!group¤é¤·¤¯Æø¤ä¤«¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¤Þ¤¿¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù
