ÃæÆü¡¡¸½Ìò°úÂà¤ÎÃæÅÄæÆ¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡×¡¡¸µºå¿À¤ÇÂçºå¶Í°þÀèÇÚ¤ÎÀ¾²¬¹ä»á¤¬Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿
¡¡°úÂà»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ø¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾²¬¹ä»á¡Ê41¡¡Ìîµå²òÀâ¼Ô¡Ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¿ÍÌÜ¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹ø¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¡£Âç¤¤ÊÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÅÅÏÃ¤Ç°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÈà¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¡Ö¤½¤Ã¤«¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿´¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï5ºÐ¡£æÆ¤¬ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ê¤¬¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆæÆ¤Ï¡ÖÀïÍ§¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÆ±»Ö¡×¡£ËÜÅö¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤è¤¦¤Ë2¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê²ñÏÃ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï²áµî¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¼ã¤¤º¢¤ÏÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£æÆ¤Ë¤Ï¤è¤¯¡Ö²¾¤Ë²¶¤¬27ºÐ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤é¡¢æÆ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿²¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÆ±¤¸27ºÐ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥À¥á¤À¡£¤»¤á¤Æ26ºÐ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤í¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡ÖÈÖÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÈÖÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·»µ®ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º¢¤«¤é¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Î§µÁ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀÎ¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤Ï´Å¤¨¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¡£º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¡£°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤¿Ê¤àÀ³Ê¤À¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤·¤Æ3µåÃÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤ºº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤¤ë¡£Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸¤Êý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊý¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£18Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÌîµå²òÀâ¼Ô¡Ë