¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Þ¤¿°ÅÅ¾¡Ä£Æ£Ð£²¤Ï14°ÌÄãÌÂ¤ÇÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÈÉ¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤Ë¤¤¤¸¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡¡£Æ£±¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£²£±Æü¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£²²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£²¡Ë¤Ç£±£´°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤Ç£¶°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¡¢Æ±Î½¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¤Ä¤¤¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£·è¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£Æ£Ð£²¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±Î½¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤Û¤«¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤ä¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤âÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇàºÇ²¼°Ìá¤È¤Ê¤ë£±£´°Ì¤Ë·âÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ÑÅÄ¤¬¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ç¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄãÌÂ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡£¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥Þ¥·¥ó¤ò³ÑÅÄÃ´Åö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÈÉ¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤Ë¤¤¤¸¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µóÆ°¤¬Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥À¥á¥Þ¥·¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÏ¢·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µî½¢ÌäÂê¤¬²áÇ®¤¹¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï·è¾¡¤Ø¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£