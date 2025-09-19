150Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1ËÜ¡£¶âÇóÆþ¤ê¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖCURV¡×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
º£Ç¯ÁÏ¶È150¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥í¡¼¥Ð¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤ò½Ë¤¦¿·ºî¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤È³×¿·À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥«¡¼¥Ö¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¶âÇó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¹ëÔú¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ö¥«¡¼¥Ö 150¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡Ê98A328¡Ë¡×¡Ê24Ëü2000±ß¡Ë¡£Åìµþ¡¦Âçºå¤Î¥·¥Á¥º¥ó ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¡¼¥Ð¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î3Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡¢10·î3Æü¤è¤êÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ø¥ß¥¢½Ð¿È¤Îµ»½Ñ¼Ô¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥Ð¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢1875Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÆîÃ¼Éô¤Ë³«¶È¤·¤¿Êõ¾þÉÊÅ¹¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥Ö¥í¡¼¥Ð¡£½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³è¤«¤·¤Æ»ö¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¥¸¥ç¥»¥Õ¤Ï¡¢1911Ç¯¤Ë»þ·×À½Â¤¤ËÃå¼ê¡¢1912Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ì¤ËÎÌ»º²ÄÇ½¤Ê»þ·×¹©¾ì¤òÀßÎ©¡£
°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î»þ·×¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ò¶õ¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ä·³»ö¼ûÍ×¤Ê¤É»þÂå¤Î¿öÀª¤òÇØ·Ê¤Ë»ö¶È¤ò¹¤²¡¢¤ä¤¬¤ÆÀï¸å¤Ë¤Ï·îº¹1Ê¬°ÊÆâ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¹âÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ë²»ºµ¼°ÏÓ»þ·×¤òÈ¯É½¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëË°¤¯¤Ê¤ÄÉµá¤ÈÄ©Àï¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê150Ç¯¤ËÅÏ¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ö¥í¡¼¥Ð¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥«¡¼¥Ö¡£¥±¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¤â¤¬¼ê¼ó¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ÁõÃå´¶¤È¤È¤â¤Ë·îº¹¡Þ5ÉÃ¤È¤¤¤¦¹âÀºÅÙ¤òÄó¶¡¡£Çö·¿¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥Ð¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¤Î¿·ºî¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°ÀºÅÙ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÁÇºà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤44mm·Â¡¦10.4mm¸ü¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¥Ö¥í¡¼¥Ð¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡È¥Ï¥¤¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥¯¥©¡¼¥Ä¡É¤òÅëºÜ¡¢262kHz¤È¤¤¤¦¹â¿¶Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·îº¹¡Þ5ÉÃ¤È¤¤¤¦¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¡È¥¹¥¤¡¼¥×±¿¿Ë¡É¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢·Ú¤¯¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹ÉôÊ¬¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ë¤Ï¶âÇó¤òÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¯¥é¥¹´¶¤ò±é½Ð¡¢Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¶âÇó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÌÏÍÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¶öÁ³¤¬¤â¤¿¤é¤¹Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇÁ¤«¤»¤ë¥»¥ß¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¡£¤Þ¤¿¥±¡¼¥¹¤òÎ¢¤ËÊÖ¤»¤Ð¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¢¤Ö¤¿±Û¤·¤Ë¤â¡¢´Ë¤ä¤«¤ËÏÑ¶Ê¤·¤¿¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î»Ñ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¼¥ë¤ä¤ê¤å¤¦¤º¡¢¥Ü¥¿¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¿§Ä´¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¶âÇóÆþ¤ê¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÃåÍÑ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·ºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1ËÜ¡£¥À¡¼¥¯¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ë´ó¤ê¤¬¤Á¤Ê½©Åß¤ÎÁõ¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> ¥Ö¥í¡¼¥Ð
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬AppleÀ½ÉÊ¤ËËÜ³Ê»²Æþ¡£iPhone17¥±¡¼¥¹¡õ½é¤ÎApple Watch¥Ð¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì
¢¡³×·¤¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á¼Â¹ä·ò¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥ì¥¶¡¼¥¸¥å¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¢¡¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡ª ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿G-SHOCK¤Ï¡È½é¹æµ¡¡É¥«¥é¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê1ËÜ