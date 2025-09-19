µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡°úÂà¤¹¤ëÃæÅÄæÆ¤Ë¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌ»»7116ÂÇÀÊÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¹ø¤Î¸Î¾ã¤È¤âÆ®¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÃæÆü¤Ç¤ÎÍº»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤»¤ì¤¿VTR¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¾ÈÌÀ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿µå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ë¡¢µå³¦¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1³ØÇ¯¾å¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡Ê36¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖæÆ¤¬¤Í¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡Äº£¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÌîµåÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆ¡¢ËÜÅö¤Ë18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÆ±¤¸»þÂå¤ò·ü¤±¤ë¤±¤ÆÍè¤¿ÌÁÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëºäËÜ¡£ÃæÅÄ¤Î°úÂàÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¼éÈ÷¤¬ËÍ¤ÏÅ·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ð¤«¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¼éÈ÷¤ÏÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç18Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£