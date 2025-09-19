ÃæÆü¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×ÃæÅÄæÆÎÞ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2Ž°6¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜ¡¢´Ý¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÃæÅÄ¤ÎÎÞÁ£¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Íè¾ì¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢°ðÍÕÆÆµª2·³´ÆÆÄ¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥íÀ¸³è18Ç¯´Ö¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿´µ»ÂÎ¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Á´µåÃÄËÜÎÝÂÇ¡££³µåÃÄ¤Ç¤Î³«ËëËÜÎÝÂÇ¡£µ²±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÏ¿¤âµå»Ë¤Ë»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¿´»Ä¤ê¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡£É×¿Í¤È£²ÃË£²½÷¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥ª¥ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£Êì¡¦¹á¿¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ó¡¢º£¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥ª¥ì¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¥ª¥«¥ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡»î¹ç¤ÏÉé¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ï¡ÈÃæÅÄ°ì¿§¡É¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÏÆø¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é200°Ê¾å¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢ÃæÅÄ¤¬¡ÖÂç¾¡×¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡8·î15Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤«¤é£±¥«·î°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¤¬º£¤Ç¤âÆÏ¤¯¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÏÌîµå¤ò¹¥¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸á¸å1»þÈ¾²á¤®¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÏ¢È¯¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¥Ù¥ó¥Á¤Ë°§»¢¡£ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»î¹çÁ°Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¡£¥×¥í18Ç¯´Ö¤Ç¸½ÌòÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ²¦3ÅÙ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤ÏÀ¼½Ð¤·¤ò¤·¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡¢Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«½é²ó2»à°ìÎÝ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦µÈÂ¼¤Î147¥¥íÄ¾µå¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Âè£±ÂÇÀÊ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¸òÂå¡£¥Ù¥ó¥ÁºÇÁ°Îó¤ÇºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¸½Ìò¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£