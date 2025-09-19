¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡À¾Éð¤ÏÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¸÷À®¤¬6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¼«¿È3Ï¢¾¡¤Ç8¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÅêµå¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤·¹ç¤¤¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¤Ç¤­¤¿¡×

¡¡2²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦¥Ü¥¤¥È¤ò153¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£4²ó2»à¤Ç¤ÏÆ±¤¸153¥­¥í¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ±¦±Û¤¨¤ËÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤òµö¤·¡¢1¡½1¤Î5²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤³¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤¿¡£»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÃæÅç¤òÍ·¥´¥í¡¢½¡»³¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£

¡¡6²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢ÀõÂ¼¤ò¼«¸ÊºÇÂ®¤Ë1¥­¥í¤ËÇ÷¤ë157¥­¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£

¡¡¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤´ÈÓ¤Ë¡È¤È¤í¤í¡É¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£

¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨8¾¡¡£»Ä¤ê13»î¹ç¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å¾¡Íø¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨0¾¡¤«¤é¤ÎV»ú²óÉü¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ä¥­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£