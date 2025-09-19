¤¯¤ë¤ê¼çºÅ¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¸ø³«¡¡¥¢¥¸¥«¥ó¡¢º´Ìî¸µ½Õ¡¢RIP SLYME¡¢ASKA¤Ê¤É¹ë²Ú12ÁÈ
¡¡¤¯¤ë¤ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025 in Çß¾®Ï©¸ø±à¡Ù¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅÆü¤Ï10·î11Æü¡¢12Æü¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆü³ä¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡11Æü¤Ë¤Ï¡¢´ßÅÄÈË¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡¢Omoinotake¡¢[Alexandros]¡¢º´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND¡¢10-FEET¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢¤½¤·¤Æ¼çºÅ¤Î¤¯¤ë¤ê¤¬½Ð±é¡£Íâ12Æü¤Ï¡¢´ßÅÄÈË¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡¢SHISHAMO¡¢RIP SLYME¡¢ÀÄÍÕ»Ô»Ò¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ASKA¡¢¤¯¤ë¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÁíÀª12ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½©¤ÎµþÅÔ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¡£¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÊÖÎéÉÊ¡Ø»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡Ù¤Î¥«¥é¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ¾Æü¤È¤â´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥óÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ê·ëÀ®30¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡11Æü¤Ë¤Ï¡¢´ßÅÄÈË¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡¢Omoinotake¡¢[Alexandros]¡¢º´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND¡¢10-FEET¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢¤½¤·¤Æ¼çºÅ¤Î¤¯¤ë¤ê¤¬½Ð±é¡£Íâ12Æü¤Ï¡¢´ßÅÄÈË¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡¢SHISHAMO¡¢RIP SLYME¡¢ÀÄÍÕ»Ô»Ò¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ASKA¡¢¤¯¤ë¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÁíÀª12ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½©¤ÎµþÅÔ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¡£¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÊÖÎéÉÊ¡Ø»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡Ù¤Î¥«¥é¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ¾Æü¤È¤â´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥óÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ê·ëÀ®30¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£