¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º(ÊÆ¹ñ)¤¬19ÉÃ52¤Ç¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢Àä¶«¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥ì¥Ù¥ë(¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«)¤é¤¬¹¥È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²ÃÂ®¡£º®Àï¤òÀ©¤·¡¢´¿´î¤Î¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤ò²ñ¾ì¤¬½ËÊ¡¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖCHA-LA HEAD-CHA-LA¡×¤¬Î®¤ì¤ë¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢¥é¥¤¥ë¥º¤â¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò¸«½ª¤¨¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î4¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ï¸«±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤³¤³¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤½¤³¤ò¾¡¤Á¤¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ë¤ó¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥Ù¥ë¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£