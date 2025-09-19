¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ï¹â»Ô»á»Ù»ý¤ÎÊÒ»³»á¡ÖÆüËÜÃæ¤ò²ó¤Ã¤ÆÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡¢¾®Àô»á»Ù»ý¤ÎÂç²¬»á¡Ö¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤»²±¡µÄ°÷¤ÈÂç²¬ÉÒ¹§½°±¡µÄ°÷¡¢Ãæ±ûÂç¤ÎÃæËÌ¹À¼¤¶µ¼ø¤¬£±£¹Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Î³Æ¿Ø±Ä¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊÒ»³»á¤Ï¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Ï¡Ë¤³¤Î£±Ç¯´Ö¡¢Âç¤¤ÊÌò¤Ë½¢¤«¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆüËÜÃæ¤ò²ó¤Ã¤Æ³§¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÂç²¬»á¤Ï¡Ö»Ù±ç¼Ô¤â½Å¸ü¤ÊÉÛ¿Ø¤Ë¤·¤Æ¡¢Á°²óÉé¤±¤¿È¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÃæËÌ»á¤Ï¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤ä½÷À¡Ê¤ÎÅÐÍÑ¡Ë¤Ê¤Éºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¡ÊÅÞÀª²óÉü¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£