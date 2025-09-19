ÃË»Ò200m·è¾¡¡¢¥é¥¤¥ë¥º¤¬»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¡ª¡Ö5Ëü6000¿Í¤Î¸µµ¤¶Ì¤ÇºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¤¿¡×¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ë¹ñÎ©Âç´¿À¼
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¡ÃË»Ò200m·è¾¡¡Ê19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
ÃË»Ò200m¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬19ÉÃ52¤Î1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢8¿ÍÁ´°÷¤¬½à·è¾¡¤Ç19ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¸µµ¤¶Ì¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ìÃæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¸¤á¡¢º£Âç²ñ°ìÈÖ¤ÎÍº¶«¤Ó¤Çµ¤¹ç½½Ê¬¡£
½øÈ×¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¾¯¤·½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÁ°¤òÁö¤ëB.¥ì¥Ù¥ë¡Ê21¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡¢K.¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤é¤È²£ÊÂ¤Ó¤Ë¡£ºÇ¸å¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾¤·¡¢¸«»ö1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤Ç4ËÜ¤Î»Ø¤òÎ©¤Æ¡Ö4Ï¢ÇÆ¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤ß¤»¡¢¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç4Ï¢ÇÆ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¥é¥¤¥ë¥º¡£¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤³¤Î5Ëü6000¿Í¤Î¸µµ¤¶Ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤À¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£Âç²ñ100m·è¾¡¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¡¢Á°Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç19ÉÃ51¤Îº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£½à·è¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Î·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò200m·è¾¡·ë²Ì¡Û
¶â¥á¥À¥ë¡§N.¥é¥¤¥ë¥º¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë19ÉÃ52
¶ä¥á¥À¥ë¡§K.¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë19ÉÃ58¡¡
Æ¼¥á¥À¥ë¡§B.¥ì¥Ù¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë19ÉÃ64
