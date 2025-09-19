ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¤Î¸òºÝÎò¤ÇºÆ¤ÓÏÃÂê¤Î±ÊÌî²ê°ê¡£¿È¶á¤Ë¤â¤¤¤ë¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó½÷»Ò¡É¤ÎËÜ²»¤È¤Ï
º£½Õ¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò»öÌ³½ê¤¬¡Ö²áµî¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬ºä¸ý¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊÌ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤ëÎø¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¤Ë¡£39ºÐ½÷À¤¬¡ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¥ï¥±
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢²¿¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
»öÌ³½ê¤¬½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤·¤ÆÅ°Æ¬Å°Èø¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÂÐ±þ¤À¡£Áê¼ê¤¬ÆÈ¿È¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÍð¹â²¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÉÔÎÑÁûÆ°¤«¤éÈ¾Ç¯¶á¤¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢Èà½÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀü¤Ã¤¿¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¸¤26ºÐ¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë·»¤¬¤¤¤ë¡£¤È¤Ó¤¤êÌÀ¤ë¤¤Êì¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤âÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿À³Ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë½Ñ¤ò¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤¨¤Ð´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤·¤«¤â¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤È¤ÎÊªÍýÅªµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤¬Èà½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖËâÀ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁêÂÐ¤·¤¿Ç¯¾å¤Î¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤¿¤Á¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºÇ½é¤ÏËå¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿´µö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Õ¤È½÷¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤Ï¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà½÷¼«¿È¤¬·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃË¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë½÷À¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
Éô½ð¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î°û¤ß²ñ¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÉôÄ¹¤Ë¤Ï¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡£»ä¡¢Éã¿Æ¤Î´é¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯¤Î¶á¤¤ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸«¾å¤²¤¿¤ê¡×
¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¦¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤ËÁê¼ê¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤Áê¼ê¤â´é¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÅ·À¤Î´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤Ë¡¢Áê¼ê¤â¡Ø¤ª¤ª¡¢¥ª¥ì¤Ë¤âËå¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È´î¤Ö¡£¼ò¤ÎÀÊ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î·Ú¸ý¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤·¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈà½÷¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â3¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Éô½ð¤ÈÎÙ¤ÎÉô½ð¤À¤±¤Ç¡×
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡ÖÈà»á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÃ¯¤«¤é¤âº¨¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÊì¿Æ¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃËÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¤È¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ5Ç¯¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÅ¾¿¦Àè¤Ç¤âÃËÀ¤Î¤¦¤ï¤µ¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿Å¾¿¦¤·¤Æ¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¶á¤¯¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È1ÇÕ¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¤â¤¦Îø°¦¤âÃË¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÃËÀ¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø»ä¤ÏÎø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤¤²û¤¤¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£
·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¡¢¶á½ê¤ÎÃËÀ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÁÔÀä¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤òÃ±¤Ê¤ëÃË¹¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿Í¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥«¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸ß¤¤¤ËÆÈ¿ÈÆ±»Î¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ñ¤ª¤¦¤Í¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
