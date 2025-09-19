¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¡ÖºÇ¤â·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡×TOP5
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐ¹³°Õ¼±¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â°ú¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»î¹ç¤ò¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØGMS¡Ù¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸TOP5¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
5°Ì¡§¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤È¥¶¥Þ¥ì¥¯
¹ñ¡§¥¨¥¸¥×¥È
¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î»î¹ç¤À¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Î¼óÅÔ¥«¥¤¥í¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5000Ëü¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
1971-72¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤³¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎË½Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥Õ¥ê¥«Á´ÂÎ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤ò43²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¶¥Þ¥ì¥¯¤â¤½¤ì¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
4°Ì¡§¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤È¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥À
¹ñ¡§¥»¥ë¥Ó¥¢
¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç¡Ö¥ô¥§¥Á¥Æ¥£¡¦¥Ç¥ë¥Ó¡¼¡Ê±Ê±ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£¼óÅÔ¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤ËËÜµòÃÏ¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤ËÃÖ¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿2¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂÐÎ©¤Îº¬¸»¤Ï20À¤µª¤Ê¤«¤Ð¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢À¯¼£¡¢¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¤âÄ¹¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤â¤Ä¤Í¤Ë·ã¤·¤¤¾×ÆÍ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹çÁ°¸å¤â´Þ¤á¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äË½Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç173²ó¤ÎÂÐÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥À¤¬68¾¡¡¢¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤¬49¾¡¡¢¤½¤·¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¬56²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¹ñ¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÆ±¤¸³¹¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¶¯¹ñ¤ÎÆóÂçµðÆ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤È¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1930Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÆâÀï¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹Ç¯¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤â¶¯Îõ¤À¡£
2002Ç¯¤Ë¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÚ¤ÎÆ¬¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2°Ì¡§¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
¹ñ¡§¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥´¡¼¡£¤½¤³¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï³µ¤·¤Æ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¶¦ÏÂ¼çµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¥í¥¤¥ä¥ê¥¹¥È¡¢ÊÝ¼é¼çµÁ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¹ñ´ú¤ò¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÎ¾¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò108²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï19²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£
1°Ì¡§¥Ü¥«¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¥ë¥¹¤È¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È
¹ñ¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
À¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤¤»î¹ç¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ú¥ë¥¯¥é¥·¥³¡×¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¥Ü¥«¤Î¥é¡¦¥Ü¥ó¥Ü¥Í¡¼¥é¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¤Î¥â¥Ì¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç¤â²Ö²Ð¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢±ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
