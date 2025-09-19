¡Öç£Â¡¡×¤¬Ã´¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¤Ï¡© Å¦½Ð¤·¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¬´¶À÷¾É¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤ÎÊ¢Éôº¸¾å¤Ë¤¢¤ë¡Öç£Â¡¡×¤Ï¡¢°®¤ê¤³¤Ö¤·Âç¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¾õ¤ÎÂ¡´ï¤Ç¡¢·ì±Õ¤Î¾ô²½¤äÌÈ±Öµ¡Ç½¡¢·ì±Õ¤ÎÃùÂ¢¡¢¤½¤·¤ÆÂÛ»ù´ü¤Ë¤ÏÂ¤·ìµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ·ìµå¤ÎÇË²õ¡¢¥ê¥ó¥Ñµå¤Î»ºÀ¸¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤ä°ÛÊª¤Î½èÍý¡¢·ì¾®ÈÄ¤ÎÃùÂ¢¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ç£Â¡¤Ï¡¢Âç¤¤¯Çòç£¿ñ¤ÈÀÖç£¿ñ¤Î2¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÖç£¿ñ¤ÎÃæ¤ËÇòç£¿ñ¤¬Åç¾õ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖç£¿ñ¤Ï¡¢ç£Â¡Æâ¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÌÖÌÜ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì±Õ¤ò¤í²á¤·¡¢ÉÔÍ×¤ÊÊª¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖ·ìµå¤Î¾õÂÖ¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÀµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ·ìµå¤òÇË²õ¤·¡¢»Ä³¼¤Ï¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤Ç¤Ï·ìµå¡ÊÀÖ·ìµå¡¢Çò·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¡Ë¤òÀ¸À®¤·¡¢À®¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎÆâ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Î·ì¾®ÈÄ¤òÃß¤¨¡¢ÂçÎÌ½Ð·ì¤·¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë·ìµåÀ¸À®¤ò¹Ô¤¦Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çòç£¿ñ¤Ï¡¢BºÙË¦¤äTºÙË¦¤òÀ®½Ï¤µ¤»¡¢°ÛÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÀÖç£¿ñ¤Î¤í²áµ¡Ç½¤Ç¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÈ±ÖºÙË¦¤¬ÀÖ·ìµå¤ä³°Éô¤«¤é¤Î°ÛÊª¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡Ê¼«Á³ÌÈ±Ö¡Ë¡£°ì¼¡±þÅú¤ÇÂÐ½è¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ù¾õºÙË¦¤¬¹³¸¶Äó¼¨¤ò¤·¡¢Çòç£¿ñÆâ¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼TºÙË¦¤¬·Á¼ÁºÙË¦¤Ë¹³ÂÎ¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÎá¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¹³ÂÎ¤ä¥¥é¡¼TºÙË¦¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÇË²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÛÊª¤ÈÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡Ê³ÍÆÀÌÈ±Ö¡Ë¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤Çç£Â¡¤ò¶¯¤¯Â»½ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ç£Â¡¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢ç£Â¡¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ç£Â¡¤Ë¤ÏÇÙ±êµå¶Ý¡¢¿ñËì±ê¶Ý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¶Ý¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î¼ïÎà¤ÎºÙ¶Ý¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ¸æ¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ç£Â¡¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê´Æ½¤¡§·ò¹¯´ÉÍý»Î°ìÈÌ»ØÆ³°÷¡Ë