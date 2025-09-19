VÂÇ´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Îµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡Ä¡×¡¡Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¡È4ÅÙ¡É¤Ç¼«¤éÊ®¤½Ð¤¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¼«¤éVÂÇ¤ò´Þ¤à3ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ7²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î²ó¡¢»³ºê¤¬¼«¤é±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3¡½2¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¡£5¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë17¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·ÑÅê¤Ç11¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ºê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï4²ó¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢6²ó¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»³ºê¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂÇ·â¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿»³ºê¡£¤À¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¡È3ÅÙÌÜ¡É¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬°ìÀÆ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¼«Ê¬¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°¤òÂÇ¤Ä8ÈÖ¡¦±ºÅÄ¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê9ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡¢1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤éÂÇ½ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯Åê¤²¤Æ¤Æ¤â¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¡Ä¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡È4ÅÙÌÜ¡É¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Åêµå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£½é²ó¤«¤éÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¡£7²óÅê¤²ÀÚ¤ì¤º¤Ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤È¤³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Ï¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬º£¤Ï°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£