¼÷Íý¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖÈ¯É½¡¡¡Ö¶õ¤È¤¢¤¿¤·¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡Öº²¤ò¹þ¤á¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¶Ê¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼÷Íý¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£´Æü¤Ë¡Ö¹Åç£Ì£é£ö£å¡¡£Ê£õ£ë£å¡×¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¼÷Íý¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Á¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¤¤Ã¤Ý¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£¶Æü£°»þ¤«¤é¡Ö¶õ¤È¤¢¤¿¤·¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¼÷Íý¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï»ä¤Îº²¤ò¹þ¤á¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£³§¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿É¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤ï¤º»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¶õ¤È¤¢¤¿¤·¡Ù¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼÷Íý¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¡¢¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡££µ·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌîµå¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹ñ²Î¤òÀÆ¾§¤·¡¢¤½¤ÎÈþÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£