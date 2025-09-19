¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¾®ÀôÇÀÁê¤¬ÁªÂÐËÜÉôÈ¯Â¼°¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤é£´£´µÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¡¡£²£°Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤ò³«¤¤¤¿¡£ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±ÆüÄ«¤Ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡ÊÆ±£±£µ¶è¡Ë¤é»Ù±çµÄ°÷¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÁªµóÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï£²£°Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡È¯Â¼°¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ÇÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¾®Àô»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç½é½ÐÇÏ¤Ê¤¬¤éÅö½é¤ÏËÜÌ¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯£¹·î¤ÎÁ°²óÁª¤¬£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¡¢¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ìÂÎ²½¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£µ¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³Æ¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÆ¤ÏÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²£°Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤ÏÀ¯ºö¤â¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÄ°÷ËÜ¿Í¤Ï£´£´¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢·×£·£¸¤ÎµÄ°÷»öÌ³½ê¤¬»²²Ã¡£µÄ°÷¤«¤é¤ÏÉ¬¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Î²ÃÆ£»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ë¶¯¤¤´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤òÅÒ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»×¤¤¤Ë¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£